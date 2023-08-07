«Жить до 104 лет»: зачем российские артисты обращаются к экстрасенсам

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Анна Хилькевич

Певица Натали не смогла помочь своему супругу Александру Рудину перед смертью из-за общения с экстрасенсами, сообщила актриса Анна Калашникова для «Утро.ру». Кто еще из российских артистов ходит к гадалкам?

Калашникова считает, что Натали натолкнулась на мошенников, по советам которых она перестала выходить в люди и стала замкнутой.

«Как Натали упустила эту ситуацию из-под контроля? Ему нужны были помощь, тепло и забота. На мой взгляд, не на должном уровне была проведена постковидная реабилитация», — высказалась артистка.

Кто из российских артистов перестал верить в экстрасенсов

Актриса Анна Хилькевич пошла к экстрасенсам из-за ночных кошмаров, которые снились ей ежедневно после переезда в квартиру на Ходынском поле в Москве. В интервью изданию «7 Дней» артистка рассказала, что сначала обратилась за помощью к священнику. После освящения апартаментов телезвезда три недели спала спокойно, после чего кошмары к ней вернулись. Из-за бессонных ночей она обратилась к экстрасенсу.

«И экстрасенс мне сказал, что надо сделать: я достаточно долгое время спала на подушке, набитой гречкой. Но и это не помогло. Раньше я старалась разгадать такие сны, читала сонники — теперь бросила. Мы пытаемся просто не обращать на все это внимания. Хотя надо бы попробовать в другой комнате поспать, может, только в нашей спальне плохая энергетика?» — сделала вывод Хилькевич.

Актриса Анна Данькова после общения с гадалками и экстрасенсами считает, что человек должен обращаться к психологам, когда не может справиться с проблемой.

«Да, когда-то обращалась. Когда у меня были душевные переживания и я не знала, в какую сторону мне идти. Сейчас за последние годы психология набрала обороты, и ты можешь увидеть у психолога разветвления проблемы, а раньше люди в основном шли к гадалкам и предсказателям. Они, в принципе, тот же самый психолог — ты приходишь и делишься своими проблемами», — рассказала она журналу «Теленеделя».

Не доверяет экстрасенсам и сын модельера Вячеслава Зайцева Егор. На похоронах кутюрье в интервью NEWS.ru он рассказал, что гадалка обещала его отцу долгую жизнь.

«Папе много лет назад, он мне сам говорил, какая-то то ли гадалка, то ли какая-то там типа Джуны [сказала]... в общем, сказали, что он будет жить 111 лет. И я [в это] верил тоже», — заявил Егор Зайцев.

Певица Ирина Дубцова с недоверием относится к услугам экстрасенсов. Артистка рассказала StarHit, что в юности обратилась к гадалке, которая предсказала, что она первой из участниц группы «Девчонки» выйдет замуж и родит ребенка. Несмотря на то что все сказанное сбылось, исполнительница отказывается вновь посещать ясновидящих.

«В 22 года я вышла замуж, а в 24 родила сына. У девчонок это случилось значительно позже. Больше к магам я не обращалась», — заверила артистка.

Кто еще из российских артистов обращался к экстрасенсам

Певец Александр Панайотов имел опыт общения с экстрасенсами на проекте «Голос». Он хотел знать заранее результаты проекта, и участник «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев предсказал ему большой успех в карьере и привел несколько фактов из личной жизни. Исполнитель подтвердил слова экстрасенса.

В прессе неоднократно появлялись слухи, что певица Алла Пугачева общается с экстрасенсами. В 2016 году Арарат Григорян, который занимается черной и белой магией, выложил на своей странице в социальной сети фото с Примадонной. О том, с какой просьбой к нему обратилась артистка, он рассказывать не стал. Известно только, что мужчина специализируется на отворотах, приворотах и снятии порчи.

Дарья Донцова до того, как стала писательницей, работала переводчиком с французского на русский в посольстве России в Сирии. Там она посетила гадалку, которая сделала много предсказаний. В интервью StarHit Донцова заметила, что некоторые из них еще предстоит проверить.

«Все вокруг станут говорить о неминуемой смерти, но никому не верь. Жить тебе до 104 лет. После пятидесяти станешь обеспеченной женщиной, материальное благополучие придет к тебе от правой руки и не покинет до могилы», — говорила гадалка.

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