«Жиры жирам — рознь»: диетолог разрешила есть свиное сало тем, кто худеет Диетолог Мансурова призвала не отказываться от сала, масла и жирного творога при похудении

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Похудательная диета без употребления любых жиров — это нездоровый вариант сбавления веса, уверяет диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова в материале «АиФ». Врач настаивает, что жиры из рыбы, овощей, орехов и даже сливочного масла и сала вполне могут и должны находится в рационе худеющего человека.

Жиры жирам — рознь, это надо помнить всегда. Ведь бывают и полезные варианты, которые надо включать в здоровую диету. Тут важно понимать, что диета, богатая правильными жирами, является одним из наиболее доступных способов быстро и безопасно избавиться от лишнего веса. Ведь при этом снижается количество углеводов в рационе и добавляется дополнительно белок, — объясняет врач.

Переход на обезжиренный творог, по словам Мансуровой, является самой распространенной ошибкой худеющих. Обезжиренный продукт не сбалансирован по своему составу, содержит мало жирорастворимых витаминов, из него не усваивается кальций. В действительности 100 граммов жирного творога никак не повредят фигуре.

Пара кусочков свиного сала в 1-2 дня полезны для худеющих, поскольку содержат витамин F, а также незаменимые жирные кислоты — они полезны для сосудов и почек. Также много жирорастворимых витаминов в печени трески. В ней же обилие ретинола и витамина D. 100 граммов этого продукта в день только улучшат состояние человека на диете.

Также врач рекомендует худеющим питаться авокадо, в одном плоде которого находится не больше грамма сахара, но при этом много клетчатки, которая помогает утолить голод. Сливочное масло, если его не нагревать, тоже полезно в умеренном количестве.

Не стоит отказываться от скумбрии, лосося, форели, сельди и семги. В них много белка высокого качества с низким содержанием насыщенных жиров. Не навредят горсть орехов, растительное масло и оливки.

Ранее врач-диетолог Марьям Джутова заявила, что в ежедневном рационе человека должно быть как можно меньше сахаросодержащих продуктов, особенно десертов и сладостей. Она призвала здоровых россиян снизить норму употребления сахара до 50 граммов в день, что составляет около 9,8 чайной ложки.