Жирование томатов — головная боль дачников: как легко решить проблему

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Жирование томатов — головная боль многих дачников, не все знают, как с этим справиться. О наличии проблемы говорит утолщенный стебель и широкие листья изумрудного цвета.

Справиться с жированием томатов можно очень просто. В первую очередь нужно отказаться от подкормок с азотными удобрениями и перейти на калийно-фосфорные. Растворите столовую ложку монофосфата калия либо сульфата калия в 10 литрах воды и полейте томаты, предварительно увлажнив почву. На одно растение должно уходить 0,5 литра удобрения.

Также ограничьте полив томатов минимум на неделю после такой подкормки. Если это удобрение не поможет, макушки растений не выровняются, повторите процедуру еще один раз.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что лучшими видами удобрений для большого урожая кабачков и баклажанов является органические подкормки в виде перегноя или компоста. Он отметил, что также подойдут добавки, содержащие азот, калий и фосфор, особенно если речь идет о капусте или баклажанах.