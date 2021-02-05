Жирковы отметили годовщину свадьбы в ОАЭ битьём посуды

https://static.news.ru/photo/23d9bb86-67cb-11eb-b518-96000091f725_660.jpg Фото: innazhirkova/Instagram.com

Инна и Юрий Жирковы решили отметить 13-ую годовщину свадьбы в Дубае. Одним из фишек праздника стало битьё посуды. Для этого чета выбрала греческий ресторан: балканская страна славится такой традицией.

Арабские Эмираты — моя давняя любовь, мы часто здесь бываем. Тут прекрасный климат, все есть под рукой, опять же недалеко лететь. За время самоизоляции мы очень соскучились по морю и солнцу, – сказала Инна Жиркова порталу WomanHit.

Кроме того, жена футболиста заметила, что они приехали в ОАЭ в начале января, так как у Юрия начались сборы в этой стране.

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