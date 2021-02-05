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Жирковы отметили годовщину свадьбы в ОАЭ битьём посуды

18:57, 05 февраля 2021
Фото: innazhirkova/Instagram.com

Инна и Юрий Жирковы решили отметить 13-ую годовщину свадьбы в Дубае. Одним из фишек праздника стало битьё посуды. Для этого чета выбрала греческий ресторан: балканская страна славится такой традицией. 

 Арабские Эмираты — моя давняя любовь, мы часто здесь бываем. Тут прекрасный климат, все есть под рукой, опять же недалеко лететь. За время самоизоляции мы очень соскучились по морю и солнцу, – сказала Инна Жиркова порталуWomanHit. 

Кроме того, жена футболиста заметила, что они приехали в ОАЭ в начале января, так как у Юрия начались сборы в этой стране. 

Ранее NEWS.ru писал: шоумен Гоген Солнцев признался, что участие в шоу Андрея Малахова негативно повлияло на его совместную жизнь с пожилой супругой Екатериной Терешкович.

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