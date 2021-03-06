Жириновский назвал причиной новых эпидемий цветы из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/9fdf5ac6-7e8a-11eb-b230-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует отказаться от ввоза цветов из других стран и континентов. Благодаря этому страна сможет противостоять инфекциям и новым эпидемиям. Такое заявление сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик поднял тему цветов в преддверии празднования Международного женского дня. По словам лидера ЛДПР, в этот день, то есть 8 марта, все будут дарить дамам букеты. Однако большинство цветов привезены из-за границы. В отечественных магазинах представлены букеты из Африки, Америки и не только.

Жириновский подчеркнул, что в этих цветах роется множество болезней. Именно в букетах, считает политический деятель, могут находиться вирусы, бактерии, личинки насекомых.

Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан. Пусть лучше цветов будет меньше, дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они будут безопасны. Иначе мы будем иметь эпидемии каждый год, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ЛДПР считает, что женщины в России не хотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». По его мнению, россиянкам нужно просто дать больше свободы и освободить их от «семейной кабалы».