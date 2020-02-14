https://static.news.ru/photo/4aa6a970-4f2d-11ea-abf4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал ввести уроки полового воспитания для школьников. По мнению политика, Россия должна перенять положительный опыт Европы и «не изображать девственницу».

Жириновский рассказал, что однажды сам провёл такой урок для восьмиклассников и отправил запись занятия Дмитрию Ливанову, который тогда руководил Министерством образования и науки. Он добавил, что предмет можно назвать основами семейного воспитания, если слово «половой» кого-то пугает.

Мы становимся страной, на которую смотрят косо. Я беру проблему семьи. <...> Мы отвергаем всё, что в Европе. Но тогда законный вопрос: что, 500 миллионов круглые идиоты?.. Можно не соглашаться с ними, но не полностью отказываться [от европейского опыта], — отметил Жириновский в речи, приуроченной ко Дню всех влюблённых.

По словам политика, российских подростков учит улица, поэтому знания о половой жизни они годами получают «в вульгарной форме».

Как писал NEWS.ru, в конце 2019 года работавшая заместителем министра просвещения Татьяна Синюгина заявила, что в России «ни в коем случае нельзя допустить» установку автоматов с доступными презервативами в школах.