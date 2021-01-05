Жириновский выступил за факультативное изучение иностранных языков

https://static.news.ru/photo/984ec9ba-5020-11eb-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что изучение иностранных языков для школьников должно стать факультативным, поскольку для многих это может быть лишней информацией.

Минпросвещения исключило ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных экзаменов. Молодцы, сделали хоть полшага. Нужно вообще сделать изучение иностранных языков факультативным, — написал Жириновский в Telegram.

По его словам, для большинства ребят это бесполезная и лишняя информация, а те, кому нужно, выучат самостоятельно.

Жириновский рассказал, что выучил четыре языка, но ни один из них не пригодился ему в работе. Политик считает, что любой человек сейчас может на достаточном уровне за полгода выучить язык.

Эту проблему я поднимал ещё в 2015 году на заседании Госсовета, — напомнил глава ЛДПР.

Единый государственный экзамен по иностранному языку станет необязательным в 2022 году. Соответствующий приказ Министерства просвещения вступил в силу 4 января.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян не знают иностранные языки и поэтому испытывают трудности при поездках за границу. Так, 65% респондентам приходить использовать за границей онлайн-переводчик и язык жестов. 35% россиян признались, что свободно разговаривают на английском языке. В исследовании участвовали 300 тысяч человек. Опрос был проведён в декабре 2019 года.