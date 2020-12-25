Жириновский вступился за устрашающий памятник Алёнке

https://static.news.ru/photo/a4960aea-46ba-11eb-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Бормотов/РИА Новости

Лидер ЛДПР, российский политик Владимир Жириновский распечатал фотографию устрашающего памятника Алёнке в Нововоронеже. Он раскритиковал снос монумента.

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка, на месте которого сейчас стоит город. По преданию, здесь 250 лет назад Алёнка искала землю для переселения и выбрала место на берегу ручья, где и было основано село. Однако вскоре героиня погибла от рук разбойника, а село назвали в её честь Алёновкой.

Ранее стало известно, что памятник вызвал у жителей волну критики. Из-за мрачности монумент уже назвали «памятником русской смерти». Многие сказали, что это «творение» является «чертовщиной» и «уродством». Горожане попросили убрать ужасающую Алёнку с улиц. В итоге его демонтировали. Памятник собираются вернуть изготовителю, чтобы впоследствии он был выставлен на аукцион.

Жириновский сказал, что не согласен с теми, кто считает памятник уродливым. По мнению лидера ЛДПР, монумент совершенно нормальный.

Женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты. Я готов забрать скульптуру и разместить её на одном из партийных объектов, — цитирует политика НСН.

Как ранее передавал NEWS.ru, продюсер Андрей Разин намерен купить памятник Алёнке, ранее установленный в Нововоронеже, и выбрать для него другое место.

Как пояснил Разин, пугающий памятник символизирует уходящий 2020 год и его необходимо сохранить как напоминание о тяжёлых для России и всего мира временах.