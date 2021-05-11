Жириновский возмутился просьбе депутатов назвать именем Лужкова улицу

https://static.news.ru/photo/16672268-b30c-11eb-96b3-96000091f725_660.jpg Юрий Лужков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против инициативы депутатов Госдумы назвать улицу в Москве в честь экс-мэра города Юрия Лужкова. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Ранее более 30 депутатов Госдумы РФ выступили с просьбой назвать улицу или площадь Москвы именем экс-мэра столицы. Жириновский в ответ напомнил, что в своё время Лужкова бывший президент Дмитрий Медведев отправил в отставку по недоверию – это, по его словам, самая жёсткая форма увольнения.

Спустя 10 лет 30 депутатов Госдумы из «Единой России» (которую возглавляет Медведев!), КПРФ и СР просят назвать именем Лужкова одну из улиц. Это что такое? — возмутился политик.

Ранее сообщалось, что президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина стала богатейшей женщиной России по версии Forbes, потеснив владелицу компании Wildberries Татьяну Бакальчук. Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд, оно практически не изменилось, поскольку её активы находятся за пределами России.