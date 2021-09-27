Жириновский: вместо выборов губернаторам нужен «ярлык на княжение»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отменил бы выборы губернаторов и ввёл бы в стране аналог «ярлыка на княжение», как в Золотой Орде. Таким образом он прокомментировал РИА Новости законопроект о снятии запрета для глав региона избираться более двух сроков подряд.

Что касается количества сроков и продолжительности полномочий глав регионов, то их можно было бы дополнить ещё и отменой выборов руководителей субъектов, — цитирует его агентство.

Жириновский добавил, что выборы в нынешнем виде, по сути, — назначения, поскольку «везде побеждают согласованные кандидаты». Получается, что главы регионов — это, по сути, наместники президента, которых он в любой момент может отправить в отставку.

Он также подчеркнул, что выборов губернаторов нет нигде в Европе. В России они появились по аналогии с США, но там губернаторы многократно более самостоятельны, потому что страна фактически состоит из бывших мини-государств, ставших штатами.

При этом политик отметил, что данную модель нужно довести до совершенства, проведя реформу регионального устройства, чтобы все субъекты были сформированы только по географическим границам, и в каждом должно проживать не менее 3–5 млн человек.

Тогда Россия будет состоять из 30–40 равновеликих областей или губерний. При этом граждане продолжают избирать региональных депутатов, которые формулируют политические запросы общества на этой конкретной территории и воплощают их в местные законы, — резюмировал он.

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал NEWS.ru, что своеобразными «рeгионами — мишенями» законопроекта о губернаторских сроках, позволяющего главам субъектов избираться третий раз подряд, являются Москва и Подмосковье.