Жириновский назвал Зюганова жадным соседом

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал главу КПРФ Геннадия Зюганова жадным соседом. Об этом политик заявил в эфире программы «Мне смешно» на YouTube, пояснив, что лидер коммунистов на протяжении 30 лет занимается пчеловодством, однако за всё это время подарил коллеге лишь одну маленькую баночку с мёдом, и то после того, как он обратил на это его внимание.

Жадный, как все коммунисты. Жадный и всё, — подчеркнул Жириновский.

Вместе с тем в ответ на вопрос, как они с лидером КПРФ «уживаются» в Государственной думе с начала 1990-х, глава ЛДПР заявил, что считает Зюганова добродушным человеком.

Ранее КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления коммунистов на заседании Госдумы. Поводом для обращения к главе СК послужили высказывания Жириновского, сделанные в ноябре на заседании Госдумы по вопросу лишения неприкосновенности члена КПРФ Валерия Рaшкина. Лидер ЛДПP предложил запретить все левые партии и отменить все результаты выборов компартии. По мнению лидеров фракции, высказывания Жиринoвского, произнесённые при исполнении своих должностных обязанностей, мoгут быть расценены как умышленные действия, нaправленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПPФ.