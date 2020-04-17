Жириновский уверен, что пандемия не приведёт к резким изменениям в мире

https://static.news.ru/photo/8e5b0998-8085-11ea-9f6a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа не приведёт к резким изменениям в мире. С таким заявлением во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, после пандемии ничего не изменится, ситуация в мире останется такой же, какой она была в 2019 году. Как отметил лидер ЛДПР, со стороны экспертов сейчас часто звучат прогнозы о революциях и крушении мировой экономики. Ничего из этого не произойдёт, заявил Жириновский. В США 3 ноября состоятся президентские выборы, граждане Украины тоже сами должны решать свои проблемы, подчеркнул он.

Помогать им ни в чём не надо. Нигде никакой политической встряски не будет. Но кому-то хочется, прям скучно. Как так? Эпидемия есть, цены на нефть упали, а ни один режим не рухнул. И не рухнет, не ждите, — приводит ТАСС слова Жириновского.

Как ранее передавал NEWS.ru, лидер ЛДПР раскритиковалпрезидента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в республике. Он отметил, что во многих странах уже введены различные ограничения, а соседнее государство продолжает жить так, будто ничего не происходит.