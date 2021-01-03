Жириновский станет одним из первых обладателей электронного паспорта

https://static.news.ru/photo/eaba0c8e-4d9e-11eb-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из первых обладателей электронного паспорта гражданина РФ станет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Начало выдачи электронных паспортов в России взамен старых планируется в декабре 2021 года. Владимир Вольфович Жириновский уже обращался в МВД с просьбой выдать ему документ нового образца, как только они появятся. И на днях пришёл ответ из ведомства: «Вам в числе первых будет выдан паспорт с электронным носителем», — говорится в сообщении.

Во фракции выразили надежду, что и в этой ситуации политик будет в первых рядах. ЛДПР напомнила, что в 2020 году Жириновский стал одним из первых испытателей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты. На нём будут храниться все данные, которые сейчас содержатся в бумажном паспорте. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел России (МВД).

Вместе с паспортом-карточкой у россиян будет и мобильное приложение, которое станет ключом к государственным и коммерческим услугам. В нём также будет содержаться квалифицированная электронная подпись, которой сможет пользоваться каждый гражданин.

Первыми ID-паспорт на себе опробуют жители столицы, которые станут участниками эксперимента по внедрению новой технологии. При этом электронный паспорт на этом этапе не заменит бумажный документ. Как объясняли власти, задачи, чтобы люди использовали карточку с приложением вместо бумажного удостоверения личности, нет, но в большинстве случаев можно будет пользоваться телефоном вместо паспорта.