Жириновский сравнил большевиков с талибами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил большевиков с членами запрещённой в РФ террористической организации «Талибан». Об этом он написал в Telegram.

По его словам, большевики сильно навредили России.

Большевики — это были те же талибы, они принесли огромный вред нашей стране, миллионы жертв, но в итоге даже не смогли удержать власть, в 1991 году со слезами на глазах ушли, сдали страну, — подчеркнул политик.

При этом Жириновский считает, что «прозападные демократы» были не лучше. В качестве доказательства своей позиции он рассказал, что 19 августа 1991 года на площади Революции в Москве сожгли его автомобиль «Москвич». По его мнению, это произошло из-за того, что он поддержал программу ГКЧП, «которая должна была спасти СССР».

Партия Жириновского ЛДПР — первая официально зарегистрированная в России политическая партия. Она была создана в 1989 году как Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский занимает пост её председателя с момента появления организации.

19 августа исполнилось 30 лет со дня попытки госпереворота, который готовили советские высшие чиновники, создавшие ГКЧП. Они выступили против политики президента СССР Михаила Горбачёва. Его путчисты попытались отстранить от власти и ввели войска в Москву. Но эти действия встретили массовый протест со стороны советского общества, в результате члены ГКЧП оказались за решёткой, но в начале 1990-х вышли на свободу.