Жириновский составил меню для россиян

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал соотечественников не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса.
Не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным надо быть. Вот я меню даю: ем четыре раза в день, три — мало. На завтрак — яичко, четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Если вы съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да ещё что-то, да кашу полкастрюли — надо немного, — сказал политик в ходе общения на площадке Clubhouse.
Первый обед, по словам Жириновского, можно устроить в 11:00. В это время допустимо съесть борщ, солянку или другой суп, один кусок хлеба, салат. Также можно пообедать «кусочком мяса», пельменями, варениками. Ужин, подчеркнул лидер ЛДПР, должен быть лёгким,
Немного надо кушать. А когда видите, что вес растёт, — это всё банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят, — сказал политик.
Ранее Жириновский выступил с идеей ограничить вес россиян законодательно. Так, простые граждане не должны весить, по мнению политика, больше 80 килограммов. Для чиновников планка повышена до 100 килограммов. По мнению лидера ЛДПР, люди с лишним весом требуют больших расходов от государства, в то время как граждане с нормальным телосложением недополучают.
Позже в своём Telegram-канале Жириновский пояснил, что лишний вес является одним из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых людей. По его мнению, один из способов показать стремление государства приучить людей к здоровому образу жизни — ограничить предельный вес для чиновников. Если служащий хочет оставаться на своём месте — он должен держать себя в форме, писал NEWS.ru.