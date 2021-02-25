Жириновский составил меню для россиян

https://static.news.ru/photo/42536cb8-7777-11eb-a708-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал соотечественников не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса.

Не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным надо быть. Вот я меню даю: ем четыре раза в день, три — мало. На завтрак — яичко, четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Если вы съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да ещё что-то, да кашу полкастрюли — надо немного, — сказал политик в ходе общения на площадке Clubhouse.

Первый обед, по словам Жириновского, можно устроить в 11:00. В это время допустимо съесть борщ, солянку или другой суп, один кусок хлеба, салат. Также можно пообедать «кусочком мяса», пельменями, варениками. Ужин, подчеркнул лидер ЛДПР, должен быть лёгким, передаёт РИА Новости.

Немного надо кушать. А когда видите, что вес растёт, — это всё банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят, — сказал политик.

Ранее Жириновский выступил с идеей ограничить вес россиян законодательно. Так, простые граждане не должны весить, по мнению политика, больше 80 килограммов. Для чиновников планка повышена до 100 килограммов. По мнению лидера ЛДПР, люди с лишним весом требуют больших расходов от государства, в то время как граждане с нормальным телосложением недополучают.

Позже в своём Telegram-канале Жириновский пояснил, что лишний вес является одним из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых людей. По его мнению, один из способов показать стремление государства приучить людей к здоровому образу жизни — ограничить предельный вес для чиновников. Если служащий хочет оставаться на своём месте — он должен держать себя в форме, писал NEWS.ru.