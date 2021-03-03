Жириновский: школьные повара лично должны отвечать за качество еды

https://static.news.ru/photo/59d0fdb6-7c30-11eb-94c5-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что школьные повара должны нести личную ответственность за качество еды, которую подают детям в образовательных учреждениях. Так он прокомментировал участившиеся случаи отравления школьников в России.

Лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания — обязать их самих пробовать то, что готовят для детей, — считает политик.

Он призывал специалистов Роспотребнадзора лично пробовать пищу, которой кормят учащихся. Если же сотрудник отказался пробовать, то вся партия отправляется на выброс.

Лидер ЛДПР посетовал, что в российских школах нередко происходят случаи массового отравления детей. Подобное не случается даже в привокзальных ларьках, не то что в кафе.

Нужно ужесточать меры контроля, вводить персональную ответственность повара за качество еды. Он сто раз подумает, прежде чем немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить, — добавил Жириновский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что некоторые комбинаты могут обанкротиться, если ужесточать контроль, однако это позволит сохранить здоровье детей. Политик подчеркнул, что отравления бывают и вялотекущими, когда школьники изо дня в день питаются плохой едой. В свою очередь это грозит серьёзными проблемами со здоровьем.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане 30 школьников обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Позже в больницу также обратились ещё 23 ученика той же самой школы с такими же симптомами.