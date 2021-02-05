Жириновский рассказал о личном вкладе в российскую вирусологию

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал случай из своей жизни, когда он внёс серьёзный вклад в развитие вирусологии в России и поспособствовал созданию вакцины от коронавируса.

Он поделился историей о том, как около десяти лет назад в НИЦ им. Гамалеи должны были отключить электричество за неуплату долгов, и это могло привести к уничтожению всех хранившихся там препаратов и образцов вирусов.

Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины, и умерло бы ещё больше людей, — цитирует Жириновского РИА Новости.

При этом политик посетовал, что СМИ не освещают эту историю и игнорируют его вклад в развитие науки в России.

Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная, — посетовал он.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана в российском НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в России её зарегистрировали в августе 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было одобрено Минздравом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

В настоящее время использование российского препарата одобрено в России, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Тунисе, Ливане, Мексике, Никарагуа, и Армении.