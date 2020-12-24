Жириновский рассказал, кто виноват в коронавирусной пандемии

https://static.news.ru/photo/bdf5e1be-45c4-11eb-8bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В коронавирусной пандемии виноваты власти стран, которые позволяют своим гражданам ездить по миру и не вводят в связи с эпидемиологической ситуацией жёстких ограничений. С таким заявлением выступил российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, через несколько месяцев в мире уже 100 млн человек заразятся коронавирусной инфекцией. На данный момент, по информации Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 диагностирован у 78 762 926 человек, 44 372 596 пациентов уже выздоровели, 1 731 949 умерли.

Сейчас же заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти! — цитирует Жириновского РИА Новости.

Как считает лидер ЛДПР, отсутствие жёстких ограничений привело к тому, что люди путешествуют по миру и распространяют болезнь. Он сказал, что на новогодние праздники многие отправятся, например, в Турцию, откуда привезут инфекцию.

Как ранее передавал NEWS.ru, вторая волна эпидемии коронавируса в России существенно отличается от первой типом изначального заражения, то есть имеет другой источник, заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, весной большинство заражений происходило из-за завезённого коронавируса, тогда как сейчас россияне заражаются вирусом, который уже давно находится в России.