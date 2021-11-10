Жириновский рассказал, какую часть России считает «самой прогнившей»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «самой прогнившей» частью России является её юг из-за процветающей там коррупции. По его словам, так было и в период СССР, во время правления Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина, такая же ситуация сохраняется сейчас. Фрагмент выступления политика публикует Telegrm-канал URA.RU.

Это мой вывод: юг — самая прогнившая часть России, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР отметил, что коррупция процветает в южной части страны ещё с царских времён. Он убедился в этом на личном опыте, поскольку жил там, а московские чиновники, по его словам, «ничего не понимают».

Ранее Жириновский раскритиковал большевиков за их действия во время Октябрьской революции 1917 года. По его словам, до этого Россия входила в число мировых лидеров по уровню экономики, а после революции утратила этот статус. Он также назвал отвратительными все революции, а людей, участвующих в них, — мародёрами.