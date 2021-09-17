Жириновский рассказал, как ходил на «мужской секс»

Лидер ЛДПР рассказал, что в 1990-е годы в Нью-Йорке ходил на мероприятие, которое называлось «мужской секс». Он заплатил $5 за возможность посмотреть, как мастурбируют два мужчины на сцене. Этой историей он поделился на стриме с Олегом Кашиным, который проходил в YouTube.

Политик описал, что увидел в центре города плакаты с рекламой «мужского секса» и решил посмотреть.

Выходит кто-то, негр был по-моему и белый, и сидят мужики. Они входят голые, только в носках и вот мастурбируют, а они смотрят на это дело, — описал Жириновский.

Он отметил, что «там ничего нельзя было делать», только положить в носок артистку деньги, чтобы отблагодарить. В другом зале при этом просто показывали порнографию.

Я один раз был, мне достаточно. Потом пришёл новый мэр и позакрывал все эти салоны, где был «мужской секс». <...> Я посмотрел минут 30-40 и ушёл, потому что я не понимал. <...> Впервые я увидел какую-то изюминку в Нью-Йорке, — добавил он.

Ранее с Жириновского упали штаны во время одного из раундов предвыборных теледебатов. Политик вовремя подхватил брюки и продолжил речь, момент попал на видео. Во время инцидента Жириновский перечислял коммунистов: это, по его словам, и Владимир Путин, и Михаил Мишустин, и всё правительство, и все губернаторы.