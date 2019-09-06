https://static.news.ru/photo/999a78c8-d0ab-11e9-98bb-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/News.ru
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что во времена СССР на выборах всегда пытался испортить бюллетень, чтобы таким способом продемонстрировать свой протест.
По его словам, единственный кандидат в бюллетене свидетельствовал о том, что реального выбора в стране тогда не было.
Я всегда старался вычеркнуть его, чтобы выразить свой протест,— приводит «Свободная пресса» слова Жириновского.
Ранее Жириновский выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за приближение развала страны. Так российский политик отреагировал на отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады, писал News.ru.