https://static.news.ru/photo/999a78c8-d0ab-11e9-98bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что во времена СССР на выборах всегда пытался испортить бюллетень, чтобы таким способом продемонстрировать свой протест.

По его словам, единственный кандидат в бюллетене свидетельствовал о том, что реального выбора в стране тогда не было.

Я всегда старался вычеркнуть его, чтобы выразить свой протест, — приводит « Свободная пресса » слова Жириновского.

Ранее Жириновский выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за приближение развала страны. Так российский политик отреагировал на отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады, писал News.ru.