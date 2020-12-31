Жириновский рассказал, что будет с ворами и обманщиками в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6bc4bc22-4b7c-11eb-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/vk.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем обращении к гражданам страны призвал избегать негативной информации и проявлять милосердие.

Не расстраивайтесь. Пропускайте мимо ушей отрицательную информацию. Её много. Если всё будете загонять в свои душу и сердце, то будете переживать, — цитирует ТАСС политика.

В новом году он призвал делать добро и никого не обижать. Жириновский отметил, что тех, кто ворует и обманывает, будет в 2021 году «раздирать ненависть к себе». Политик посоветовал жить с гордостью и помогать нуждающимся.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Камчатки, где уже наступила полночь, первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина. В этот раз оно длилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений. Глава государства пожелал жителям России в наступающем 2021 году крепкого здоровья, веры, надежды и любви. Он также поблагодарил россиян за единение, которое позволяет сохранять чувство локтя и помогает РФ быть одной большой семьёй.