Жириновский рассказал, чего хотят женщины

https://static.news.ru/photo/06669e26-7daa-11eb-a589-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: zhirinovskiy/instagram.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не хотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». По его мнению, россиянкам нужно просто дать больше свободы и освободить их от «семейной кабалы».

Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд. Даже губернаторами. В Мурманске была одна. Где она? Во Владимирской области — тоже. Они талантливые, они хорошие, но весь день заниматься вопросами жизни региона — это невозможно. Ни одна не устояла. Им никто не мешал, им помогали, и они не виноваты, — сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.

По его мнению, счастье для женщины — это делать то, что она хочет. А хочет она — «на месте заниматься своим делом: фармацевтикой, учительством, музыкой».

Наша задача — освободить женщину от семейной кабалы. Рожать и всю жизнь ждать мужа с работы — это чудовищно. Больше свобод для женщин! — резюмировал Жириновский.

Как писал NEWS.ru, заявление об освобождении со всех занимаемых должностей Владимир Жириновский уже написал. Парламентарий рассказал, что датировано оно 1 мая 2036 года, в этот момент политику будет 90 лет. Жириновский пояснил, что пост начальника он променяет на должность заместителя, чтобы дать дорогу молодым, и отметил, что за ним «никогда застоя не будет». Председатель либерал-демократов пожаловался, что на каждом съезде партии он говорит о своём уходе с поста, но его на пенсию не отпускают.