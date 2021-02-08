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Жириновский рассчитывает на оправдание Фургала

18:47, 08 февраля 2021 15
Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Об этом лидер ЛДПР написал в Instagram, отвечая на вопрос о будущем Фургала.

zhirinovskiy/instagram.com

Рассчитываю на оправдательный приговор ввиду отсутствия улик, — отметил Жириновский.

Ранее сообщалось, что в окончательной редакции Фургалу инкриминируют убийство двух и более человек, покушение на двух и более человек, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов. По версии следствия, все эти действия были совершены в составе организованной преступной группы.

Фургал отверг все предъявленные ему обвинения.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля прошлого года по обвинению в организации убийств. Его перевезли в Москву, где Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. 20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия. В настоящее время арест экс-чиновника был продлён до 9 марта, писал NEWS.ru.

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