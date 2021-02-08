Жириновский рассчитывает на оправдание Фургала

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Благодаря снижению напряжённости в ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), РФ медленно, но верно приближается к нормальной жизни, рассказала 8 февраля 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, тенденция особенно благоприятна для представителей сферы искусства, так как несмотря на все преимущества цифровых технологий, ничто в культуре не заменит живого общения со зрителями, настоящих аплодисментов и эмоциональное восхищение.

Всё-таки мы потихонечку оттаиваем, всё-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился <...>. Ситуация стабилизируется, и мы, хотя и медленными темпами, но приближаемся к нормальной жизни, —...