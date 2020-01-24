https://static.news.ru/photo/72489212-3ecb-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал заявление телеведущей Алёны Водонаевой о материнском капитале, который рассчитан на «быдло, которому вечно не хватает на водку».

Если кому-то повезло больше, потому что у него был богатый родственник или папа — высокопоставленный чиновник, то это не повод унижать остальных. Ведь в ином небогатом человеке достоинства больше, чем в самом богатом и влиятельном, — написал Жириновский в Telegram.

Политик также отметил, что поддержка государства — единственный шанс для многих небогатых людей. Он вспомнил историю, как ему в школе подарили ботиночки «как самому бедному в классе». Жириновский подчеркнул, что ему была очень обидна подобная формулировка.

Как ранее писал NEWS.ru, Водонаева прокомментировала свои высказывания о материнском капитале. Звезда заявила, что её мысли искажают, когда концентрируют внимание лишь на слове «быдло».