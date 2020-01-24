Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал заявление телеведущей Алёны Водонаевой о материнском капитале, который рассчитан на «быдло, которому вечно не хватает на водку».
Если кому-то повезло больше, потому что у него был богатый родственник или папа — высокопоставленный чиновник, то это не повод унижать остальных. Ведь в ином небогатом человеке достоинства больше, чем в самом богатом и влиятельном, — написал Жириновский в Telegram.
Политик также отметил, что поддержка государства — единственный шанс для многих небогатых людей. Он вспомнил историю, как ему в школе подарили ботиночки «как самому бедному в классе». Жириновский подчеркнул, что ему была очень обидна подобная формулировка.
Как ранее писал NEWS.ru, Водонаева прокомментировала свои высказывания о материнском капитале. Звезда заявила, что её мысли искажают, когда концентрируют внимание лишь на слове «быдло».
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