Жириновский раскритиковал рекомендации МЧС о бесполезности масок на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ася Петряева из Калуги, которая в 2010 году взорвала Интернет своей реакцией на поход в школу 1 сентября рассказала о том, как живёт сейчас и какую профессию выбрала.

Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя! Нас всех выгнали туда. А вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят, — кричала тогда Ася. Сейчас...