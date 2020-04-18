Жириновский раскритиковал рекомендации МЧС о бесполезности масок на улице

https://static.news.ru/photo/13b25444-817f-11ea-8460-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам не следует отказываться от ношения медицинских масок на улице, как это рекомендовало МЧС. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
17 апреля МЧС посоветовала не носить медицинскую маску на улице, а дышать свежим воздухом. Специалисты ведомства предлагали использовать защитные маски в местах большого скопления людей, например в магазинах и общественном транспорте. Жириновский заявил, что рекомендовать не носить маски «глупо и даже преступно».
Человек идет по улице, мимо него проходит другой, который, скажем, переносит болезнь без симптомов. Он выдыхает воздух, который содержит микрочастицы влаги с вирусом. Вдыхая эти частицы, здоровый человек тоже может заболеть, —цитирует его РИА Новости.
По мнению Жириновсого, ношение маски на улице снижает шансы заразиться таким путём.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы, носящие медицинские маски в чистом поле, на природе, «перегнули» с мерами защиты.
Лукашенко рассказал, что увидел людей в масках в полях между деревнями, когда проезжал по Минской области. По его мнению, в этих условиях нужно дышать свежим воздухом.