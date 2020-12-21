Всё рвётся: Жириновский раскритиковал качество медицинских масок

https://static.news.ru/photo/c18c919c-43a8-11eb-a658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Медицинские одноразовые маски быстро рвутся и не дают дышать. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вот у меня китайская маска. Всё рвётся. Видите, порвалась — я её привязал. А теперь тяжело затягивать её, она же мне плотно прилегает, дышать нечем, — цитирует его РИА Новости.

Жириновский добавил, что помощник ему даст новую, а эту отвезёт в китайское посольство.

Делают шаляй-валяй, — сказал он.

При этом лидер ЛДПР напомнил о важности всех мер предосторожности в пандемию — ношении средств индивидуальной защиты и вакцинации. Он заявил, что нужно или делать прививки, или сидеть дома, но при этом и родственники с продуктами не должны заходить.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у членов возглавляемой им партии понимания за его резкие высказывания. В качестве причин своей импульсивности политик назвал «бешеные нагрузки из внешней среды и внутри Государственной думы».

Он признал, что бывает «иногда резок в каких-то высказываниях». Однако заверил, что никого персонально такая экспрессия не касается.