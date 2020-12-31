Жириновский провёл заключительное совещание ЛДПР с мороженым

https://static.news.ru/photo/4c9cc624-4b53-11eb-97de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: ldpr.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский провёл последнее в 2020 году рабочее совещание с аппаратом фракции. Примечательно, что на столе у участников мероприятия было мороженое, следует из сообщения пресс-службы фракции.

Как сообщается, мороженое должно было олицетворять некий «элемент демократизма». В ходе заседания обсуждались оставшиеся дела на 2020 год и планы на 2021 год.

Владимир Вольфович Жириновский привнёс в рутинное мероприятие элемент демократизма. В противовес советским праздничным совещаниям, которые частенько проходили за рюмкой водки, совещание у лидера ЛДПР прошло с мороженым, — говорится в сообщении фракции, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Как уточняется, участники заседания смогли попробовать очень вкусное эскимо.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новое место для скульптуры Алёнки из Нововоронежа. Политик считает, что она бы хорошо смотрелась рядом с памятником ему самому.

Он критически высказывался о демонтаже скульптуры, которая напугала обывателей внешним видом. Жириновский уверял, что женщина вовсе не обязана соответствовать общепринятым стандартам красоты.