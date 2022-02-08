Жириновский проиграл иск к журналисту, обвинившему его в домогательствах

Останкинский районный суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к Ренату Давлетгильдееву и телеканалу «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), сообщил адвокат журналиста Дмитрий Пашинский. Политик потребовал от СМИ и корреспондента выплатить ему по 10 млн рублей за нанесённый моральный ущерб. Ранее Давлетгильдеев обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах, пишет «Газета.Ru».

Решение первой инстанции таково. Он (Жириновский. — NEWS.ru) требовал признать недостоверной и порочащей свою честь, достоинство и деловую репутацию публикацию Рената на Facebook. А вместе с тем возложить на ответчиков компенсацию морального вреда — по 10 млн рублей с каждого, — пояснил Пашинский.

Он отметил, что ни Жириновского, ни его представителей в суде не было, хотя они знали о заседании. Представительница истца не пришла в суд, сославшись на заболевание.

В 2018 году Давлетгильдеев опубликовал пост в Facebook, в котором утверждал, что помощники политика хотели отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР, а сам политик во время интервью «лапал» его. В 2020-м журналист повторил эти слова в эфире «Дождя».

В ноябре 2021 года Жириновский подал иск в суд, потребовав от Давлетгильдеева и телеканала компенсировать ему моральный вред, а также опубликовать опровержение.

Глава ЛДПР назвал выдвинутые против него обвинения в домогательствах провокацией. Он добавил, что человека, которого он якобы домогался, не существует.