Жириновский призвал жителей России чаще ходить в туалет

Необходимо ходить в туалет как можно чаще. Это нужно делать по потребности. К этому призвал россиян председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые скажут: да нет, три раза в день достаточно. Не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует — идите! — сказал Жириновский.

Политик сообщил, что с своё время у него был охранник, который ранее работал у бывшего премьер-министра Афганистана Бабрака Кармаля. По словам лидера ЛДПР, мужчина утверждал, что он мог минимум 12 часов стоять в кабинете премьера за шторами и не ходить в туалет, пока не вернется домой. В итоге этот охранник рано умер, уточнил лидер ЛДПР.

Ранее сообщалось, что Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. Так лидер ЛДПР выразил своё отношение к антипрививочникам.

Сам политик непримиримо относится к антиваксерам. Он строго соблюдает меры защиты и носит перчатки и маску, чем хвалится при каждом удобном случае. С распространением коронавируса лидер ЛДПР предлагает бороться самыми жестокими мерами. Например, ввести обязательную самоизоляцию и привлекать противников вакцинации к уголовной ответственности.



