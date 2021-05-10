Жириновский призвал разгромить ковидные лаборатории США

https://static.news.ru/photo/2c93e6ea-b193-11eb-a731-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: ldpr.ru

Американцы распространяют коронавирус по всему миру, поэтому российским властям необходимо понимать, что Вашингтон развязал инфекционную войну, и принять соответствующие меры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Москва должна усилить давление, уничтожив все COVID-лаборатории и медцентры.

У нас два пути: или на всю жизнь надеть маску, перчатки и колоться вакцинами, или мы должны их [США] поставить на место. Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы, которые они потом распространят, — заявил он в эфире.

По его словам, США провакцинируют своё население, а затем будут травить Россию. Европу, Азию и Африку, чтоб «каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни».

Он подчеркнул, что США уже давно обостряют конфликт с Россией, они срывают наши флаги и запрещают российскую символику.

То есть они нас возят мордой об лавку. Поэтому только жёсткие меры. Пропаганду усилить в вузах, — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что Жириновский оценил идею Министерства здравоохранения вакцинировать тех, кто выписывается из стационаров. По его мнению, это правильное предложение. Политик считает, что можно ввести дополнительное поощрение. Например, можно освобождать от штрафа россиян, согласившихся поставить два укола с вакциной от COVID-19.