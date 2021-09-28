Жириновский призвал отменить в школах двойки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал инициативу президента страны Владимира Путина о сокращении контрольных и проверочных работ в школах. Парламентарий в своём Telegram-канале добавил, что для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний» можно ещё отменить двойки.

Жириновский подчеркнул, что ученик может на пять сдать тест, но очень поверхностно понимать предмет, и наоборот. Он предложил оставить только два критерия — хорошо или удовлетворительно, а тем, кто пока не сдал предмет, просто ничего не ставить.

Хорошие оценки далеко не гарантия успеха и хорошей карьеры. И это подтверждается жизнью, ведь не редкость, когда школьный отличник в будущем преуспевает меньше, чем троечник, — отметил глава ЛДПР.

Он добавил, что из-за неэффективности образования в России более половины выпускников вузов не работают по профессии и одна из самых низких в Европе эффективностей труда, сопряжённая с отсутствием предприимчивости.

Ранее Путин в ходе онлайн-встречи с руководством партий Госдумы VIII созыва отверг предложение Жириновского отправлять заключённых в ссылку в Сибирь. По словам главы государства, обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки — это не метод властей.