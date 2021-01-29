Жириновский призвал открыть для молодёжи публичные дома

https://static.news.ru/photo/83e4202a-628a-11eb-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для усмирения молодёжи, которая активно ходит на несанкционированные акции протеста, в крупных городах России следует открыть публичные дома.

Я хочу вам предложить вариант, который не всем понравится. Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30% поддержат, — отметил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Лидер ЛДПР пояснил, что основной частью молодёжи в России являются «неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию». Открытие публичных домов будет способствовать снижению их агрессивности в два-три раза, считает Жириновский.

При этом он добавил, что с точки зрения этики и морали его предложение является «плохим вариантом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Жириновский заявил об отсутствии танцплощадок, где могла бы знакомиться молодёжь. Лидер ЛДПР не в первый раз высказывается о недостатке мест для молодых людей, где они могли бы встречаться и проводить досуг. Жириновский предлагал предоставлять молодёжи залы, включая студенческие, для обсуждения общественно-политических вопросов.