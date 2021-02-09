Жириновский призвал отказаться от установки памятников

https://static.news.ru/photo/ebf01ed0-6abe-11eb-884a-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/vk.com

Практику устанавливать памятники людям следует пересмотреть. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Так политик прокомментировал инициативу вернуть на Лубянскую площадь в Москве монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и снести в Твери памятник певцу-шансонье Михаилу Кругу.

Вообще не надо ставить никому памятники. Потому что ассоциации всегда плохие возникают, мрачные, потому что чаще всего человек уже умер, — написал Жириновский в Telegram.

Он также высказал мнение о том, что «женщинам совсем нет памятников». Глава либерал-демократов посетовал, что «была Алёнка в Нововоронеже, и ту убрали». Он напомнил, что возглавляемая им партия готова выкупить изваяние за 300 тысяч рублей.

Скульптура сказочного персонажа Алёнки была установлена в Нововоронеже 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Алёновка. Однако реакция на скульптуру оказалась не такой, как ожидалось: она напугала обывателей внешним видом. Местные жители раскритиковали арт-объект, потребовав убрать его. В итоге решение о демонтаже было принято городской администрацией. Жириновский, в свою очередь, заявил, что Алёнка хорошо смотрелась бы рядом с памятником ему самому.

Другим недооценённым шедевром современного искусства стал памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Она изображена сидящей в спускаемом аппарате с шлемом от скафандра на коленях. Однако местные жители высказали мнение, что изваяние выглядит так, будто Терешкова вернулась из космоса «тяжело беременной».

Что касается памятника Кругу, то убрать его с центрального бульвара Твери потребовал высокопоставленный ветеран МВД. Он направил обращение в адрес президента Владимира Путина, после чего его послание поступило в Министерство культуры Тверской области. По мнению активного горожанина, Круг романтизировал криминальный мир, однако, по словам мужчины, Тверь — город культурный, где не место любителям блатных песен.

Тем временем группа писателей, блогеров и журналистов написала в мэрию Москвы коллективное письмо с просьбой о возвращении на Лубянскую площадь демонтированного в начале 1990-х годов памятника советскому политическому функционеру Феликсу Дзержинскому. Авторы петиции признали неоднозначность этой исторической фигуры, однако высказали мнение, что за долгие годы скульптура «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта» Москвы.