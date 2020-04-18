Жириновский призвал арестовать коммунистов, если они соберутся у мавзолея

https://static.news.ru/photo/552a5818-8184-11ea-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запланированную коммунистами акцию с возложением венков к мавзолею Владимира Путина лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить.

Он также призвал арестовать тех, кто в день рождения Владимира Ленина 22 апреля примут участие в традиционном возложении цветов к мавзолею на Красной площади несмотря на эпидемиологическую обстановку.

А если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и всё-таки пойдут к мавзолею... то предлагаем всю их делегацию арестовать и в конечном счете распустить и запретить КПРФ, — цитирует ТАСС Жириновского.

По его мнению, к акции могут присоединиться некоторые несознательные граждане, чтобы под видом участия просто погулять по Красной площади. Жириновский напомнил, что вся страна должна сидеть в самоизоляции до 30 мая.

В КПРФ это заявление лидера либерал-демократов объяснили «антисоветской» позицией политика и пообещали соблюдать меры предосторожности во время акции.

Как писал NEWS.ru, Жириновский заявил, что представители КПРФ не придерживаются идей коммунизма, поэтому они должны сменить название на социал-демократов. Политик напомнил, что КПРФ на последних президентских выборах выдвинула «кандидата-миллиардера», что идёт вразрез с идеями партии. Кроме того, сторонники этой политической силы «признали бога и отказались от атеизма».