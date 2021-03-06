Жириновский, Прилучный, Басков и другие поздравили россиянок с 8 марта

На протяжении нескольких десятилетий ежегодно в России празднуется Международный женский день 8 марта. Эта дата является официальным выходным, поэтому жители нашей страны поздравляют своих дам, дарят им подарки и устраивают совместный отдых. При каких обстоятельствах и когда зарождалось это торжество, что накануне праздника пожелали представительницам прекрасного пола звёзды шоу-бизнеса и другие известные персоны — в материале NEWS.ru.

Когда всё началось

История празднования Международного женского дня в России началась ещё много лет назад. 8 марта 1917 года было положено начало Февральской революции. Спустя несколько дней император Николай II подписал важный указ, в котором наделил женщин правом голоса. Но эти действия не остановили революцию. Петроградские большевики использовали данное торжество для организации митингов и собраний. Они выступали против тяжёлого положения работниц, войны и дороговизны. Тогда на забастовку вышли около 130 тысяч человек. Люди требовали хлеба и женского равноправия.

Спустя четыре года вторая Коммунистическая женская конференция приняла решение отмечать Международный женский день 8 марта в память об участии дам в той самой петроградской демонстрации. Как после писали некоторые исследователи, в те годы это торжество в основном посвящалось женщинам, которые достигли успеха в «мужских» профессиях.

Официально нерабочим днём 8 марта стало только в 1966 году. Со временем Международный женский день потерял свою феминистскую окраску и обрёл несколько другой характер. Теперь принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола — от девочек до бабушек. В эту дату большинство мужчин дарят цветы и подарки своим дочерям, сёстрам, жёнам, матерям и коллегам, а также говорят комплименты и стараются всячески удивить и порадовать.

Напоминания Познера и Жириновского

Журналист Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru напомнил всем россиянкам истинную суть праздника и передал важные поздравления к 8 марта.

Я хотел бы напомнить девушкам, что на самом деле этот праздник зародился в 1910 году, когда американские швеи вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равной оплаты труда с мужчинами. Они хотели работать столько же часов, что и мужчины, и при этом получать равную зарплату. Поэтому я хотел бы, чтобы наши женщины помнили об этом и тоже требовали к себе равного отношения. Таковы мои пожелания россиянкам к 8 марта. Владимир Познер известный журналист известный журналист

О правах и свободах женщин России в беседе с NEWS.ru высказался и депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Спикер отметил, как ценны, сложны и важны все те обязанности, которые взваливают на свои хрупкие плечи прекрасные дамы. Политик также призвал мужчин больше помогать женщинам и заботиться о них.

Женщины хотят быть президентами, министрами, губернаторами. А я хочу пожелать, чтобы мужчины во всём мире как можно больше приняли мер для освобождения женщин от семейной кабалы! Это очень тяжело — рожать детей, ухаживать. Муж, семья, уборка, готовка, поликлиники, аптеки. Страшный труд! Пусть женщина становится кем хочет. Никаких тормозов не будет для неё, но главное счастье для неё, если бы она была наиболее свободна. Владимир Жириновский депутат Госдумы, лидер и основатель ЛДПР депутат Госдумы, лидер и основатель ЛДПР

Поздравления от Баскова, Прилучного и Шаляпина

Прохор Шаляпин shalyapin_official/instagram.com

Напутственные слова прозвучали и в беседе с известным певцом Николаем Басковым. Он также анонсировал NEWS.ru свою новую песню под названием «Забывай», которую планирует выпустить к 8 марта в качестве подарка для всех дам России.

Самое главное для человека — это любовь. Поэтому обязательно берегите любимых и что бы ни происходило, всегда продолжайте верить в любовь. Николай Басков певец, народный артист РФ певец, народный артист РФ

В свою очередь актёр Павел Прилучный через NEWS.ru пожелал всем девушкам и женщинам хороших и адекватных мужчин. «Будет такой нормальный — значит всё будет», — высказался артист. Не оставил без внимания прекрасную половину нашей страны и российский певец Прохор Шаляпин. Он посоветовал всем мужчинам придерживаться его стратегии и начинать заранее поздравлять своих любимых женщин. По словам звезды, так можно не только успеть спокойно сделать приятное всем близким дамам, но и поднять им настроение.

Я всем дамам России желаю, чтобы у них каждый день было 8 марта, чтобы их любили и носили на руках. И конечно же, чтобы в сердце всегда жила любовь. Я считаю, что каждый день нужно говорить своим любимым приятные слова и дарить подарки не раз в год, а по возможности чаще. Я вот люблю к 8 марта заранее всем дарить подарки, начиная с февраля. Потому что сложно в этот один день сосредоточиться и всех успеть поздравить. Прохор Шаляпин российский певец российский певец

Комплименты от Никиты Джигурды

Никита Джигурда Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплыми пожеланиями для россиянок к Международному дню 8 марта с NEWS.ru поделился и актёр Никита Джигурда. Артист отметил, что с иронией относится к этому празднику, но не отказался лишний раз одарить прекрасную половину нашей страны комплиментами и мотивирующими пожеланиями.

Потому что не только 8 марта я боготворю свою любимую женщину и других женщин. Я бы пожелал девчонкам каждый день, когда они глазки красят и медитируют, а «наведение красоты» — это и есть медитация, напоминать себе, что они божественны. Независимо от внешности, веса и соответствия моде. Наши женщины — это наши богини. Это так, несмотря на то, что из-за недостатка любви девушки порой ведут себя, как ведьмы. Нужно напоминать себе, что ты богиня, и таким образом притягивать мужчину, который будет лелеять это чувство к тебе. Никита Джигурда актёр актёр

Также артист напомнил, что все мы находимся в «космической игре», в которой дамы выполняют «колоссальную миссию». В заключение своей праздничной речи Никита Джигурда назвал всех женщин «душой мира».