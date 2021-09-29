Жириновский предрёк выборы в «новый большой парламент»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеоуроки «Зелёной школы» про экологию и способы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) набрали более 750 тысяч просмотров на YouTube. Проект был запущен в российских школах к 1 сентября, куратором проекта является Российский экологический оператор (РЭО). Об этом пишет «360» со ссылкой на текст выступления гендиректора компании Дениса Буцаева в одной из московских школ.

Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие — экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой. И при помощи уроков «Зелёной школы»...