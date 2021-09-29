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Жириновский предрёк выборы в «новый большой парламент»

14:22, 29 сентября 2021
Жириновский предрёк выборы в «новый большой парламент» Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что россиян ожидает голосование на выборах в парламент «нового большого государства». Об этом он написал в своём Telegram-канале. Не исключено, что речь идёт о законодательном органе Союзного государства России и Белоруссии.

Завершились выборы в Госдуму. Следующие запланированы на 2026 год. Но я не исключаю проведения досрочных выборов в новый большой парламент нового большого государства, — отметил политик.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили 17–19 сентября. Согласно данным ЦИК, в Госдуму прошли пять партий — ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Либерал-демократы получили 21 мандат.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. По итогам встречи Путин заявил, что не исключает создания союзного парламента. При этом он отметил, что в первую очередь страны должны интегрироваться экономически.

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