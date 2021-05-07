Жириновский предрёк введение трёхдневной рабочей недели

https://static.news.ru/photo/d1a5e3f6-af8e-11eb-b5e4-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал россиянам трёхдневную рабочую неделю через 15–20 лет. Об этом политик заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

И не восемь часов, а пять часов, четыре часа. И работать многие будут дома. Потому что очень много работы можно сделать дома, — подчеркнул Жириновский.

Он добавил, что в России уже сегодня можно вводить «четырёхдневку». Затем предстоит сокращать количество рабочих часов. Такая смена рабочего ритма нужна, чтобы россияне больше отдыхали.

Третий выходной можно соединить с двумя выходными и снова уехать на дачу выращивать овощи, поехать на охоту, поискать другую жену, другого мужа, посетить детей в интернате, родственников. Но главное — это попробовать переквалифицироваться, — уверен Жириновский.

Он считает, что переквалифицироваться придётся тем, кто не доволен своей работой и специализацией.

Ранее стало известно, что идея четырёхдневной рабочей недели перспективна. Её реализация позволит в ряде случаев избежать безработицы. Получается, что эта проблема в той или иной степени будет решена. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что переход на сокращённую рабочую неделю должен быть постепенным.