https://static.news.ru/photo/0375aaa0-cb0d-11e9-9af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за введение запрета на продажи в Москве шаурмы. К такой идее подтолкнул итог проверки торгующих ей предприятий, которую провёл Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства заявили о массовых нарушениях. Политик заявил, что в этом нет «ничего удивительного», так как «в этих ларьках чаще всего работают случайные люди».

У них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, — написал Жириновский в Telegram .

По его мнению, запрет на продажу шаурмы поможет снизить количество пищевых отравлений.

Ранее News.ru писал, что московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму. Несоответствие установленным нормам нашли в 65 из 66 проверенных объектов общественного питания.