Жириновский предложил закрыть храмы в период пандемии

https://static.news.ru/photo/3d870ebe-28cc-11eb-a0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что во время пандемии следует приостановить работу всех храмов, поскольку там не соблюдаются ограничения, направленные на профилактику распространения коронавируса.

Все церкви надо закрыть, любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился строго соблюдать в храмах и монастырях ограничительные меры, назвав это вопросом «послушания Церкви и действенной помощи врачам».

В России за последние сутки выявлено 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,9 млн человек. К настоящему времени свыше 1,4 млн из них выздоровели. Число летальных исходов приближается к 34 тысячам. За последние сутки жертвами инфекции стали 442 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновский призвал прекратить дискуссии на тему полезности масок для профилактики заражения коронавирусом и запретить СМИ распространять мнения об их неэффективности. Он отметил, что маска не даёт полной защиты, но препятствует попаданию в организм значительного количества микрокапель, в которых и присутствует инфекция, и тем самым снижает риск заражения.