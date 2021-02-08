Жириновский предложил вооружить россиян из-за атак диких животных

https://static.news.ru/photo/27168442-6a04-11eb-b0ea-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

Права россиян на самооборону должны быть расширены из-за участившихся нападений диких животных. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Из-за резкого похолодания волки совершают набеги на Архангельск и другие северные города, чтобы найти пропитание и уберечься от холода. Законодательство запрещает отстреливать диких животных в пределах города. Сначала их нужно как-то выгнать и только тогда применять оружие, да и то в случае, если это можно сделать по охотничьему календарю, — написал в Telegram политик.

Он назвал российское законодательство плохим, потому что у людей нет возможности применить все средства для защиты жизни.

Жириновский добавил, что ЛДПР неоднократно ставила вопрос о расширении права на самооборону. Вместо этого, отметил он, государство «мешает гражданам защитить себя, своих близких, домашний скот даже от диких хищников».

В январе 2021 года жители Санкт-Петербурга начали замечать на улицах лисиц. Животные приходят в город в поисках пищи из-за сильных морозов. Администрация губернатора города Александра Беглова заверяет, что лисицы не представляют опасности для горожан, так как голод свидетельствует об отсутствии бешенства.

Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Петербурга Николай Ахматович рассказал, что отличить здоровое животное от заражённого бешенством можно по поведению. Лисица в нормальном состоянии постарается скрыться от человека, не станет проявлять агрессию, но и не будет ластиться. Животное с бешенством не пьёт и не ест. Комитет оценивает количество лисиц в окрестностях города приблизительно в 100 особей. Ахматович подчеркнул, что животные будут периодически выходить к обжитым участкам, «потому что тут у них места обитания неразрывно связаны с городской территорией», писал NEWS.ru.