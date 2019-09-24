https://static.news.ru/photo/efbb9e78-defa-11e9-9896-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Либерально-демократическая партия России предложила сократить до трёх количество официальных праздников и за счёт этого увеличить число отпускных дней.

ЛДПР — за сокращение официальных праздников до трёх: 1 января, 9 мая и 12 июня. За счёт остальных выходных мы увеличим отпуск граждан. Люди должны отдыхать в удобное для них время, — написал в Twitter лидер партии Владимир Жириновский.

ЛДПР за сокращение официальных праздников до трёх: 1 января, 9 мая и 12 июня. За счёт остальных выходных мы увеличим отпуск граждан. Люди должны отдыхать в удобное для них время. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 24 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о предложении политика перенести начало учебного года в стране на октябрь. Как заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, учить детей нужно с 1 октября по июль, а летние каникулы сделать только в августе и сентябре.