Жириновский предложил установить Алёнку рядом со своей скульптурой

https://static.news.ru/photo/d6d1c3f6-6fa4-11eb-a290-96000091f725_660.jpg Фото: ru_vrn/vk.com

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к победителю аукциона по продаже скандального монумента из Нововоронежа с предложением разместить Алёнку на территории Института мировых цивилизаций. Поставить её, как считает политик, нужно с его собственной скульптурой, чтобы «пара» стала новым местом для встречи влюблённых.

По мнению Жириновского, просто владеть монументом бессмысленно, он должен привлекать внимание и быть на виду.

Жаль, если Алёнка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко. Алёнка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже её все отвергли. Я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично, — сказал лидер ЛДПР РИА Новости.

Депутат уверен, что эти две скульптуры могли помочь одиноким людям, которые хотят познакомиться с кем-нибудь, а само место «стало бы новым местом притяжения и зарождения любви».

Прославившуюся своим уродством скульптуру Алёнки купили на аукционе. Начальная стоимость для этого лота была установлена в 1 миллион рублей, однако покупатель дал за скандальный монумент в 2,6 раза больше. Выиграла торги некая Осипова Елена Николаевна под третьим номером. При этом пока неизвестно, в чьих интересах она действовала. Среди её конкурентов были ещё трое, допущенных к аукциону участников, а шаг торгов составил 50 тыс. рублей, сообщал NEWS.ru.