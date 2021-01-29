Жириновский предложил создать пост министра молодёжи

https://static.news.ru/photo/ec777436-625b-11eb-9963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал деятельность Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Лидер ЛДПР отметил, что 32 года занимается политической деятельностью, однако даже он ничего не знает о функциях Росмолодёжи. Жириновский в качестве альтернативы федеральному агентству предложил создать министерство молодёжи.

Мы предлагаем создать министерство по делам молодёжи и поставить во главе того человека, которого примет сама молодёжь. Для этого нужно провести конкурс в Интернете. От ЛДПР мы выдвинем депутата [Василия] Власова. Он самый молодой депутат Госдумы (Власову 25 лет. — NEWS.ru). Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата. И правительство своего выдвинет. А решение примет молодёжь, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Лидер ЛДПР добавил, что готов читать лекции о том, как правильно работать с молодыми людьми. По словам Жириновского, организованное партией празднование Татьяниного дня является хорошим примером взаимодействия с молодёжью.

Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы — Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме, — посетовал Жириновский.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что власть сама толкает молодых людей на улицы своим непродуманным отношением.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что с молодёжью, участвующей в протестных акциях, необходимо вести откровенный диалог. Он также отметил, что молодым людям необходима самореализация, передавал NEWS.ru.