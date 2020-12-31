Жириновский предложил россиянам обращаться к нему за подарками

https://static.news.ru/photo/ed04145e-4b72-11eb-b472-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил жителей России с Новым годом и предложил тем, кто по какой-то причине остался без подарка, обращаться к нему.

Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок, — цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что партия ежегодно тратит десятки миллионов рублей на подарки, поскольку помогать приходится «тысячам и тысячам». Жириновский предположил, что за 30 лет ЛДПР раздала в виде подарков или денежной помощи полмиллиарда рублей.

Политик пожелал россиянам быть в хорошем настроении, улыбаться, любить и быть милосерднее.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Камчатки, где уже наступила полночь, первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина. В этот раз оно длилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений. Глава государства пожелал жителям России в наступающем 2021 году крепкого здоровья, веры, надежды и любви. Он также поблагодарил россиян за единение, которое позволяет сохранять чувство локтя и помогает РФ быть одной большой семьёй.