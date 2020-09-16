Жириновский предложил разрешить подросткам работать с 14 лет

https://static.news.ru/photo/6e6bebaa-f81e-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления на планерном заседании Государственной думы РФ выдвинул предложение, касающееся трудоустройства отечественной молодёжи. Политик заявил, что стоит ввести раннюю профориентацию и разрешить подросткам работать с 14 лет.

По словам лидера ЛДПР, непонятно, кто может сейчас рассказать молодёжи о разных профессиях. Жириновский отметил, что молодым россиянам стоит дать возможность поработать в разных сферах, что они поняли, чем должны заниматься.

Приходит в вуз — ему не нравится. Всё. Мне не понравилось, но я ещё один вуз оканчиваю. Это же издевательство — десять лет учиться. А что бы не сориентировать? Что не мешает ходить на другие факультеты, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что при условии грамотной организации процесса совмещение работы и учёбы может только пойти на пользу общему уровню образования.

Как напомнил глава государства, заключать трудовые договоры в РФ с согласия родителей или опекунов можно с 14 лет, а заниматься предпринимательством — с 16. Поэтому, заключил президент, работа учёбе не мешает.