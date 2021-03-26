Жириновский предложил расселять мигрантов в пустующих деревнях

https://static.news.ru/photo/493332de-8ece-11eb-94d2-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мигрантов, приезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья, нужно расселять в пустующих деревнях. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Даже с семьёй пускай едут. Дадим им жильё в пустующих деревнях России, пусть там живут, — сказал политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский пояснил, что такой подход позволит решить проблему с пустующими домами и землями, поскольку, например, «таджики и узбеки — хорошие земледельцы». Кроме того, в России вырастет численность населения.

Лидер ЛДПР добавил, что отечественным работодателям следует отдавать предпочтение при найме сотрудников россиянам. Тем компаниям, которые используют труд иностранцев, необходимо перевозить их на место работы в специальных поездах, обеспечивать временным жильём, а затем также отправлять домой. По словам Жириновского, так мигранты не будут «гулять по просторам России».

Ранее NEWS.ru писал, что обязательным условием для работы в России станет регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах. Соответствующий законопроект разрабатывает МВД.