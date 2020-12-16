Жириновский предложил радикальный способ снижения цен на продукты

Составление списков на арест является самым оптимальным способом снизить в России цены на продукты питания. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Столь радикальная мера, по его словам, поможет навести порядок. Такой взгляд на снижение цен политик изложил в своём Telegram-канале.
Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест, — написал лидер ЛДПР.
При этом Жириновский умолчал, кого именно должна касаться предложенная им инициатива.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. В законопроекте речь идёт о том, что правительству предоставляется право устанавливать на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.