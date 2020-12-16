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Жириновский предложил радикальный способ снижения цен на продукты

05:47, 17 декабря 2020
Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Составление списков на арест является самым оптимальным способом снизить в России цены на продукты питания. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Столь радикальная мера, по его словам, поможет навести порядок. Такой взгляд на снижение цен политик изложил в своём Telegram-канале.

Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест, — написал лидер ЛДПР.

При этом Жириновский умолчал, кого именно должна касаться предложенная им инициатива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. В законопроекте речь идёт о том, что правительству предоставляется право устанавливать на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

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