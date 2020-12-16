Жириновский предложил радикальный способ снижения цен на продукты

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Россияне могут перестать получать субсидии по жилищно-коммунальным услугам, так как деньги предлагается перечислять напрямую управляющим компаниям. С такой инициативой обратились в Госдуму депутаты от «Единой России».

На сегодня субсидии перечисляются собственникам квартир, в большинстве своём они носят заявительный характер. Со следующего года этих денег предлагают лишить должников, у которых долги скопились за три года, сообщает «Парламентская...