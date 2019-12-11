https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники.

Мы предложили сделать выходным 31 декабря, и где-то уже губернаторы приняли такое решение. Январские праздники можно сократить, третьего января — на работу, — цитирует парламентария ТАСС.

Остальные дни новогодних каникул Жириновский предложил добавить к отпуску. Он выдвинул идею так же поступить с 23 февраля и 8 Марта, чтобы каждый мог индивидуально назначать себе выходные. По словам лидера ЛДПР, это предложение партия выдвигает в связи с тем, что в длинные каникулы в стране происходит много отрицательных событий.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос относительно инициативы сделать 31 декабря выходным днём для всех. Он заявил, что в повестке дня данная тема не стоит.