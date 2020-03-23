https://static.news.ru/photo/2acef972-6cec-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против демонстрации в СМИ рекламы туристических поездок за рубеж во время пандемии коронавируса.

Он пояснил, что многие курортные страны закрыли границы в связи с распространением заболевания. Поездки туда сегодня невозможны, поэтому реклама туров только раздражает людей, сообщает SM NEWS.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновский призвал россиян отказаться от пышных свадеб и дней рождения с большим количеством гостей в связи с распространением коронавируса. Он также порекомендовал мужчинам сбривать бороды и усы, поскольку растительность улавливает бактерии и способствует их проникновению в организм.